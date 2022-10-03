Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gabala Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay üstlenecek.

Kaynak: AA

Arda Kardeşler, Hırvatistan, Azerbaycan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev - Son Dakika

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