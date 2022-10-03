UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev - Son Dakika
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UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev

03.10.2022 15:16
UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev

Türk hakem Arda Kardeşler, Azerbaycan'ın Gabala ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında yarın oynanacak UEFA Yerel Gençlik Ligi birinci eleme turu müsabakasını yönetecek.

Türk hakem Arda Kardeşler, Azerbaycan'ın Gabala ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında yarın oynanacak UEFA Yerel Gençlik Ligi birinci eleme turu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gabala Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliğinden Kamal Umudlu yapacak.

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UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
Kaynak: AA

Arda Kardeşler, Hırvatistan, Azerbaycan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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