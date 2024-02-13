Türk Halterciler Bulgaristan\'da Büyük Başarı Elde Etti

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Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde büyük bir başarıya imza atarak toplamda 3 altın, 2 gümüş madalya kazanan Cansu Bektaş ve Gamze Altun, "İstiklal Marşımızı Sofya'da dinlettik. Ülkemiz adına gururlu ve mutluyuz" dedi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da organize edilen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda adeta kendileriyle mücadele eden ve kürsüye ambargo koyan milli sporcular, aynı zamanda rekorlar kırarak gelecek için ümit verdi. Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak 1'inci olurken, Türkiye'nin de şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandırmış oldu. Bektaş, silkmede 88 kilo ile 2'nci, toplamda ise 163 kilo ile altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

Gamze Altun ise 65 kiloluk derecesiyle koparmada 5'inci sırada yer aldı. Altun, silkmede 92 kilo ile altın madalya, toplamda ise 157 kilo ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ermenistan'ın ardından büyüklerde 2. kez Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Cansu Bektaş, hedefinin önce Dünya, sonra ise kilo yükselerek olimpiyat madalyası olduğunu söyledi. Genç sporcu, "Öncelikle ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim için mutluyum. Avrupa rekoru zaten bendeydi, burada kendi rekorumu kırdım. Hedefim Avrupa'nın ardından Dünya Şampiyonası'nda madalya almak. Bir sonraki yarışmalar için de yine söz veriyorum. Avrupa ve Dünya şampiyonu olmaya devam edeceğim. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum ve tabii ki öncelikle tüm antrenörlerime, federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum. Yeni hedefim 2028 Olimpiyatları'nda şampiyon olmak" ifadelerini kullandı.

Bir diğer milli sporcu Gamze Altun ise, yeni hedefinin Büyükler Dünya Şampiyonluğu olduğunu söyledi. Geçen yıl Ermenistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı az farkla kaçırdığını belirten Altun, "Bu yıl hem altın madalyaya, hem de yeni rekora ulaştım. Kamp sürecinde çok iyi hazırlanmıştım, ama yarışmada ne olacağı da belli olmuyor. Benim için çok güzel geçti, o yüzden çok memnunum. Madalyalarımı öncelikle hocalarıma ve sonra da aileme armağan ediyorum" diye konuştu.