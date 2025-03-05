Türk Hava Yolları, Aras Kargo'yu 3-1 Mağlup Etti

Spor

SULTANLAR Ligi 23'üncü hafta mücadelesinde Aras Kargo, evinde Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 19-25, 26-24, 23-25 ve 18-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Türk Hava Yolları 16'ncı galibiyetini elde ederken, Aras Kargo 18'inci mağlubiyetini aldı.