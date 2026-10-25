Türk Hava Yolları, Aras Kargo'yu 3-1 yenip Sultanlar Ligi'nde 4. galibiyetini aldı - Son Dakika
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Türk Hava Yolları, Aras Kargo'yu 3-1 yenip Sultanlar Ligi'nde 4. galibiyetini aldı

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Sultanlar Ligi 5. haftasında Aras Kargo SK, İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Türk Hava Yolları'na 3-1 yenildi. Setler 22-25, 16-25, 25-23 ve 21-25 sonuçlanırken ev sahibi ligdeki ikinci yenilgisini aldı, konuk takım 4. galibiyetine ulaştı.

SULTANLAR Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Aras Kargo SK, evinde Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 22-25, 16-25, 25-23 ve 21-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi ekip ligdeki ikinci yenilgisini alırken, konuk takım 4 galibiyete ulaştı.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkTürk Hava YollarıVoleybolİzmirSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Türk Hava Yolları, Aras Kargo'yu 3-1 yenip Sultanlar Ligi'nde 4. galibiyetini aldı - Son Dakika
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