Türk Hava Yolları, Aras Kargo'yu 3-1 yenip Sultanlar Ligi'nde 4. galibiyetini aldı

Türk Hava Yolları, Aras Kargo'yu 3-1 yenip Sultanlar Ligi'nde 4. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultanlar Ligi 5. haftasında Aras Kargo SK, İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Türk Hava Yolları'na 3-1 yenildi. Setler 22-25, 16-25, 25-23 ve 21-25 sonuçlanırken ev sahibi ligdeki ikinci yenilgisini aldı, konuk takım 4. galibiyetine ulaştı.
SULTANLAR Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Aras Kargo SK, evinde Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 22-25, 16-25, 25-23 ve 21-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi ekip ligdeki ikinci yenilgisini alırken, konuk takım 4 galibiyete ulaştı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?