Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ebru Kaya, Selçuk Görmen
Türk Hava Yolları: Bergmann, Alecrim, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Carneiro, Şeyma Ercan, Derya Güç, Vasilantonaki, Dicle Nur Babat, Buse Kayacan Sonsırma)
PTT: Mirkovic, Caffrey, Hande Naz Sunar, Yasemin Özel, Yiwen, Merve Çepni (Özlem Güven, Merve Tanyel, Özlem Tuğral, Levinska, Nehir Kurtalan, Hümay Fırıncıoğlu, Elif Su Yavuz)
Setler: 27-29, 25-16, 23-25, 25-10, 15-12
Süre: 126 dakika (33, 23, 30, 20, 20)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Türk Hava Yolları, PTT'yi 3-2 mağlup etti.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynadıkları Konyaspor maçının 11'inden 3 değişiklik yaparak Galatasaray karşısına çıktı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçına Onur Bulut, Amartey ve Cenk Tosun'u dahil ederek başladı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, maçın hemen başında Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, Galatasaray'ın lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken derbi golü olarak kaydedildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde tek değişiklik yaptı. Maçta Galatasaray'da 5 futbolcu eksik olarak yer almadı. Galatasaray taraftarı da İl Güvenlik Kurulu kararıyla tribünde yer aldı ve takımlarını destekledi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları, 7 ülkeden 38 yelkenli yatın katılımıyla gerçekleşti. Yarışlar, yetersiz rüzgar nedeniyle ilk gün iptal edildi ancak bugün yapılan iki yarışla sona erdi. Yarışta dereceye giren yatlar ve kaptanları da açıklandı. Kış Trofesi'nin 4. ayağı ise 6-7 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde kadroda tek değişiklik yaparak Mauro Icardi'yi sahaya sürdü. Galatasaray'da 5 önemli futbolcu ise sakatlık ve ceza nedeniyle kadroda yer almadı. Yedek kulübesinde ise genç oyuncular görev bekledi. Yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı da deplasman tribününde takımlarını destekledi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklar tamamlandı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Beşiktaş JK United Payment, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup etti. Fatih Vatanspor ise Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 8-0 yendi. Bitexen 1207 Antalyaspor, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 10-0 mağlup oldu. ALG Spor, Hakkarigücü'ne 2-1 kaybetti. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor, Karadeniz Ereğli Belediyespor'a 3-1 yenildi. Galatasaray Petrol Ofisi ile Trabzonspor arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Beylerbeyi ile Ataşehir Belediyespor arasındaki maç da 1-1 berabere tamamlandı. Wulfz Fatih Karagümrük, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 1-0 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 27. hafta karşılaşmasında MKY İzmit Belediyespor, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Toroslar Basketbol'u 102-79 yenerek galip geldi.
Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ÇİLTAR Adana Masa Tenisi İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen Adana 11. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası, 23 ülkeden 376 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvada 22 kategoride maçlar yapıldı ve final karşılaşmalarıyla sona erdi. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Petra Sörling ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen verdi.
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