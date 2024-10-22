Türk Jujitsu Takımı Dünya Şampiyonası'na Gitti

Spor

Türkiye Jujitsu Milli Takımı, Girit Adası'nda düzenlenecek Büyükler Jujitsu Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere bu Yunanistan'a gitti.

Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Yunanistan'a hareket eden ay-yıldızlı kafilede sporcular Büşra Düzçekiç, Ayşe Aybüke Göçmen, Şule Türkoğlu, Mehmet Emin Kırmızı ve Mert Özmen yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, 23-27 Ekim tarihlerinde organizasyon öncesi şu değerlendirmeyi yaptı:

"Jujitsu ülkemizde altyapısı geçmişten oluşmuş bir spor dalı. Resmi Türkiye Şampiyonası iki kez düzenlendi. Uluslararası platforma küçük takımlar gönderiyoruz. Bu yıl Jujitsu Avrupa Açık Kupasını Antalya'da düzenleyeceğiz. Bu şekilde ulusal ve uluslararası platformda ülkemizin zirveye çıkmasını hedefliyoruz, hareket olmadan bereket olmaz. Milli takımımıza başarılar diliyorum."