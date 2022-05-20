Türk kadınlarının tarihi zaferi! 5 milli boksörümüz de altın madalya kazandı

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde şampiyon oldu.

FASLI RAKİBİNE GÖZ AÇTIRMADI

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda mücadele eden milli boksör Şennur Demir, Faslı Khaija Mardi'yi finalde yenerek organizasyonda Türkiye'ye 5. altın madalyayı getirdi.

TÜRKİYE REKOR KIRDI

2016 Astana'da bronz, 2018 Yeni Delhi'de gümüş madalya kazanan Şennur, 2022 İstanbul'da altın madalyaya kavuştu. Şennur Demir, 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 66 kiloda Busenaz Sürmeneli'nin ardından Türkiye'ye bu organizasyondaki 5. şampiyonluğu getirdi. Bu aynı zamanda Türkiye için bir rekor oldu. Milli boksörler, 2 altın madalyanın kazanıldığı 2008 Dünya Şampiyonası'nı geride bırakarak bu şampiyonada 5 altın madalya kazandı.