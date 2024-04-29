Türk Milli Takımı Özbekistan\'da 4. Sırada

Spor

Özbekistan'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli takım, genel tasnifte 61.45 puanla 4. sırada yer aldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'de gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi Neriman Aleyna Kocamaz, Arina Iuniashina, Kseniia Iuniashina ve Anika Rashitov'tan oluşan milli takım ile bireyselde Hatice Gökçe Emir temsil etti.

Kupada milli sporculardan Hatice Gökçe Emir genel tasnifte 121.095 puanla 14'üncü, çember aletinde 32.55 puanla 10'uncu, topta 30.45 puanla 16'ncı, labutta 30.65 puanla 13'üncü, kurdelede 28.30 puanla 27'nci oldu.

Grup milli takımı ise genel tasnifte 61.45 puanla 4. oldu. Milli takım, 5 çember aletinde 33.800 puanla 3. ve 3 kurdele-2 top aletinde 27.65 puanla 8. olarak finale kaldı.

Milli takım, finallerde 5 çember aletinde 33.35 puanla 6'ncı, 3 kurdele-2 top aletinde ise 26.00 puanla 8'inci sırada yer aldı.