Türk Özel Sporcular, Dubai\'de 2024 Para Atletizm Grand Prix\'sinde 2 Madalya Daha Kazandı

Özel sporcular, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2024 Para Atletizm Grand Prix'sinde iki madalya daha elde etti.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de düzenlenen ve 70 ülkenin katıldığı organizasyon tamamlandı.
Organizasyonda bugün Aysel Önder, 400 metre T20 kategorisinde 59,37'lik derecesiyle altın madalya elde ederek, Paris 2024 Paralimpik Oyunları A barajını geçmeyi başardı.
Reyhan Taşdelen de 400 metre T20 kategorisinde 59,80'lik derecesiyle ikinci oldu ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları A barajını geçti.
Dün Fatma Damla Altın, altın, Muhammet Atıcı gümüş ve Esra Bayrak da bronz madalya kazanmıştı.
Milli özel sporcular organizasyonu iki altın, iki gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam beş madalyayla tamamladı.
Turnuvayı yerinde takip eden Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı ve VIRTUS Dünya Yönetim Kurulu Üyesi Birol Aydın, başarıda emeği olanları tebrik ederek, "Amacımız sürdürülebilir bir başarı yakalamak. Dubai'de ilk defa milli takımda yer alan üç sporcumuz başarılı bir şekilde yarıştı. Federasyon olarak sadece Paris 2024 Paralimpik Oyunlarına sporcu yetiştirmiyoruz. 2028 Los Angeles ve 2032 Paralimpik Oyunlarına da sporcu yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
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