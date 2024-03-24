Türk Para Atletizm Takımı İtalya Grand Prix'sinde 5 altın, 11 madalya kazandı

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray Petrol Ofisi'ni Derbide Mağlup Etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Gökhan Bozkaya, maçın başından sonuna kadar iyi ve baskılı bir oyun sergilediklerini belirtti. Fenerbahçe'nin forveti Yağmur Uraz ise galibiyetin tek hedefleri olduğunu ve sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi. Kaleci Göknur Güleryüz ise takımın inancını hiçbir zaman kaybetmediğini ve Beşiktaş maçını da kazanacaklarına inandığını ifade etti.