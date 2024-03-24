Türk Para Atletizm Takımı İtalya Grand Prix'sinde 5 altın, 11 madalya kazandı

Para Atletizm İtalya Grand Prix'sinde mücadele eden Türk sporcular 5'i altın, 11 madalya kazandı.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun (GESF) açıklamasına göre Jesolo kasabasında düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi 10 sporcu temsil etti.
Milli para atletler, yarışmaları 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.
Açıklamada, GESF Başkanı Ayhan Yıldırım'ın "Kalabalık bir ekiple burada güzel sonuçlar elde ettik. Sporcularımızın hepsi ile ayrı ayrı gurur duyuyorum. Para atletizmde yılın üçüncü organizasyonu ve biz her gün kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerine de yer verildi.
Organizasyonda madalya alan Türk sporcular şöyle:
Altın
T12 100 metre: Serkan Yıldırım
T12 400 metre: Serkan Yıldırım
T11 1500 metre: Merve Nur Çağıran
T13 1500 metre: Mikail Al
T13 5000 metre: Mikail Al
Gümüş
T12 400 metre: Oğuz Akbulut
F11 Disk atma: Büşra Nur Tırıklı
F12 Gülle atma: Serap Demirkapu
Bronz
T12 100 metre: Ali Enes Kaya
T12 Uzun atlama: Emine Avşar
F12 Cirit atma: Serap Demirkapu
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