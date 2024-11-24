Türk ParaVolley Takımı Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Spor

Türk ParaVolley Takımı Şampiyon Oldu

Türk ParaVolley Takımı Şampiyon Oldu

Burdur'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 6'da 6 yaparak şampiyon oldu ve A Kategorisi'ne yükseldi.

24.11.2024 22:48
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Burdur'da düzenlenen ve 7 ülkenin birbirleriyle karşılaştıkları Uzman Posta ParaVolley Avrupa Şampiyonası B Kategorisi'nde oynadığı 6 maçtan da galip ayrılan Erkek Milli Takımı 18 puanla turnuvayı lider tamamlayarak şampiyon oldu ve A Kategorisi'ne gitmeye hak kazandı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Tesisleri'nde düzenlenen Uzman Posta ParaVolley Avrupa Şampiyonası B Kategorisi müsabakaları tamamlandı. Türkiye, Büyük Britanya, Çekya, Fransa, Gürcistan, Hollanda ve Litvanya milli takımlarının mücadele ettiği turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu. Turnuvada Milli Takım Gürcistan'ı 3-0, Hollanda'yı 3-1, Litvanya'yı 3-0, Çekya'yı 3-0, Büyük Britanya'yı 3-0 ve son olarak da Fransa'yı 3-0'lık skorlarla yenerek 18 puanla zirveye oturdu. Turnuvada Hollanda 15 puanla ikinci Fransa ise 12 puanla üçüncü oldu ve gelecek sene Macaristan'da düzenlenecek A kategorisi maçlarına katılma hakkı kazandı. Turnuva sonunda Büyük Britanya 6 puanda kalarak dördüncü, Gürcistan 6 puanla beşinci, Litvanya 6 puanla altıncı Çekya ise puansız olarak sonuncu oldu.

"İnşallah Avrupa'da da birinci oluruz"

Turnuvayı namağlup tamamlayan ve son maçta da Fransa'yı 3-0 gibi net bir skorla yenen ParaVolley A Milli Takım Başantrenörü Aziz Hopyar; "Biz buraya şampiyon olarak gelmiştik. Şampiyon olarak devam etmek istedik. Bunu da tüm oyuncularım ile birlikte bugün burada gösterdik. Biz çok emek verdik, çok çalıştık, çok kamp yaptık. Bizlere destek olan başta federasyonumuza, oyuncularıma ve teknik ekibime çok teşekkür ediyorum. Bugün benim için çok özel bir gün. Hem eşimin hem de kızımın doğum günü. Bu şampiyonluğu da onlara armağan ediyorum. Şimdiki hedefimiz Avrupa'da derece yapmak. İnşallah Avrupa'da da birinci oluruz" dedi.

"Biz bunu birinci olarak hak ettik"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ise, "ParaVolley Türkiye'de son 5-10 yılda etkin bir şekilde oynanan bir spor branşı. Geçen yıl da branşın daha fazla büyümesi ve etkin hale gelmesi için Türkiye Voleybol Federasyonu'na bağlandı. Biz bağlandığı andan itibaren oturarak voleybol branşımızı diğer branşlarda olduğu gibi federasyonumuza ve ülkemize yaraşır bir seviyeye çıkartmak için çalışmalarımıza başladık. Burada ev sahipliğini yaptığımız Avrupa Şampiyonası B Kategorisi'nde erkeklerde namağlup olarak şampiyon oldu takımımız. İlk üçe giren takımlar bir sonraki sezonda Avrupa Şampiyonası A Kategorisi'nde yarışacaklar. Biz bunu birinci olarak hak ettik. Önümüzdeki dönemde hem yurt içindeki faaliyetlerimizde hem de yurt dışındaki organizasyonlara katılmaya dönük federasyonumuzun hazırlık çalışmaları hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

Turnuva sonunda şampiyon olan Türk Milli Takımı ve ikinci Hollanda ile üçüncü Fransa'ya kupa ve ödülleri takdim edildi. Turnuvada A Milli Takım Kaptanı Mehmet Yılmaz MVP seçilirken, En İyi Pasör ödülünü ise Onur Yıldırım aldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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