Türk Sutopu Takımları Avrupa'da Mücadele Edecek

Sutopu Erkeker Avrupa ve Kadınlar Challenger Kupası'nda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belirlendi.
Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre Enka Spor Kulübü, 26-29 Eylül tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te düzenlenecek 2024-25 Avrupa Kupası Erkekler Elemelerinde D Grubu'nda yer aldı.
2024-25 Challenger Kupası Kadınlar Eleme Grubu maçları ise 7- 10 Kasım'da oynanacak.
Türk takımları İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü A Grubu, Dalton Koleji C Grubu ve Galatasaray Spor Kulübü D Grubu'nda mücadele edecek.
Türk takımlarının grupları ve rakipleri şöyle:
Erkekler D Grubu:
Enka Spor Kulübü
Havk Mladost (Hırvatistan)
GS Apollon Smyrnis (Yunanistan)
CN Sant Andreu (İspanya)
VA Cattaro Motor (Karadağ)
Kadınlar A Grubu (Sırbistan):
İzmir Büyükşehir Belediyesi
VK Vojvodina (Sırbistan)
City of Manchester WPC (İngiltere)
Sliema ASC (Malta)
C Grubu (Çekya):
Dalton Koleji Spor Kulübü
Zavk Mladost (Hırvatistan)
Ajf Strakonice (Çekya)
Otter Swiming Clup (İngiltere)
D Grubu ( Romanya):
Galatasaray Spor Kulübü
ZVK Crvena Zvedza (Sırbistan)
Sports Lisboa E Benfica (Portekiz)
SSV Eslingen (Almanya)
CSM Unirea Alba Iulia (Romanya)
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