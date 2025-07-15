Türk Takımlarının Avrupa Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika
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Spor

Türk Takımlarının Avrupa Eşleşmeleri Belli Oldu

15.07.2025 16:50
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EHF Avrupa Ligi ve Kupası'ndaki Türk takımlarının ön eleme turları için eşleşmeler belirlendi.

Hentbolda Türk takımlarının EHF Avrupa Ligi ve EHF Avrupa Kupası ön eleme turlarındaki eşleşmeleri belli oldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2025-26 sezonunun EHF Avrupa Ligi ve EHF Avrupa Kupası ön eleme turları kura çekimi yapıldı.

EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. eleme turu, 5-6 ve 13-14 Eylül tarihlerinde, 2. eleme turu maçları ise 11-19 Ekim tarihleri arasında oynanacak.

Organizasyonun 1. ve 2. eleme turunda Türk takımlarının eşleşmeleri şu şekilde:

EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. eleme turu:

KH Besa Famgas (Kosova) - Depsaş Enerji As

Beykoz Belediyesi - Balatonfüredi KSE (Macaristan)

Spor Toto - Raimond Sassari (İtalya)

EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. eleme turu:

Beşiktaş - GRK Tikves (Kuzey Makedonya)

FH Hafnarfjordur (İzlanda) - Nilüfer Belediyesi

EHF Kadınlar Avrupa Kupası

EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. eleme turu ilk maçları 27-28 Eylül'de, ikinci maçları ise 4-5 Ekim'de oynanacak.

Organizasyonun 2. turunda Türk takımlarının eşleşmeleri şu şekilde:

Energa Start Elblag (Polonya) - Trabzon Ortahisar Belediyesi

KPR Gminy Kobierzyce (Polonya) - Üsküdar

Kadınlar Avrupa Ligi

EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde ise 2. eleme turunda maçlar; 27 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında, 3. eleme turunda ise 8-16 Kasım tarihleri arasında oynanacak.

EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Armada Praxis Yalikavakspor'un 2. ve 3. eleme turundaki eşleşmeleri şu şekilde:

EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turu:

Armada Praxis Yalikavakspor - HH Elite (Danimarka)

EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turu:

Armada Praxis Yalikavakspor - HH Elite (Danimarka) eşleşmesi galibi/ CS Minaur Baia Mare (Romanya)

Kaynak: AA

Viyana, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Takımlarının Avrupa Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika

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