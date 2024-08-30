UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Spor

(ANKARA) - UEFA Avrupa ve UEFA Konferans Ligi'nde eşleşmelerde Türkiye'yi temsil edecek takımların rakipler belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş yeni sezonda Avrupa Ligi'nde, RAMS Başakşehir de UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Fransa'nın Monaco kentinde Grimaldo Forum'da düzenlenen kura çekimlerinde Türkiye temsilcisi takımların grup aşamasında karşılaşacağı takımlar belirlendi. Dört torbada 36 takımın katıldığı kura çekimlerinde dörderli takımdan toplam 9 grup yer aldı. Avrupa Ligi'nde her takım dördü içeride, dördü dışarıda olmak üzere sekizer rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise her ekip üçü içeride, üçü dışarıda olmak üzere altışar rakiple mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi...

Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı maçlarda eşleştiği takımlar: Manchester United, Lyon, Union SG, Athletic Club Dışarıda oynayacağı takımlar: Slavia Praha, AZ Alkmaar, Midtjylland, Twente

Galatasaray'ın ev sahipliği yapacağı maçlarda eşleştiği takımlar: Tottenham, Paok, Dynamo Kyiv, Elfsborg

Dışarıda oynayacağı takımlar: Ajax, Az Alkmaar, Malmö, RFS,

Beşiktaş'ın ev sahipliği yapacağı maçlarda eşleştiği takımlar: Frankfurt, M. Tel-Aviv, Malmö, Athletic Club

Dışarıda oynayacağı takımlar: Ajax, Lyon, Bodø/Glimt, Twente

RAMS Başakşehir'in rakipleri...

RAMS Başakşehir'in ev sahipliği yapacağı maçlar: Heidenheim, SK Rapid, Petrocub Dışarıda oynayacağı takımlar ise: Kopenhag, Cercle Brugge, Celje

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final maçı ise 21 Mayıs 2025'te İspanya'da Bilbao şehrindeki San Mamés Stadyumu'nda yapılacak.

Konferans Ligi ise 3 Ekim'de başlayacak, turnuvanın finali 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehrinde, şehirle aynı adlı statta oynanacak.