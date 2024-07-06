Spor

- Türk taraftarlar galibiyetten emin

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde oynayacağı Hollanda maçı öncesinde Türk taraftarlar galibiyet bekliyor.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma için başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın birçok şehrinden Türk taraftarlar Berlin'e akın etti. Şehri Türk bayraklarıyla kırmızı-beyaza boyayan taraftarlar tezahüratlarla maça hazırlanarak coşkuyu yaşadılar.

Olimpiyat Stadyumu çevresine gelen binlerce taraftar düşüncelerini İhlas Haber Ajansı mikrofonuna anlattı. Bir taraftar, "Türklerin desteği bizim için çok önemli" derken, bazıları da Merih Demiral'a verilen men cezasına tepki gösterdi. Taraftarlar takımlarının Hollanda maçında galibiyet alacaklarına inandıklarını söylediler.