Spor

- Türk taraftarlardan, İtalya maçına yoğun ilgi

BOLOGNA - A Milli Futbol Takımı'nın bugün Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynayacağı İtalya karşılaşmasına Türk taraftarlar, yoğun ilgi gösterdi.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, turnuva hazırlıkları kapsamında özel maçta İtalya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, TSİ 22.00'de Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Türk taraftarlar bu müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'den ve çevre ülkelerden maçı izlemek için stada gelen taraftarlar, tezahüratlarla maç saatini bekledi.