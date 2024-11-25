Türk Tekvando Milli Takımı Bosna Hersek'ten Şampiyon Döndü - Son Dakika
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Türk Tekvando Milli Takımı Bosna Hersek'ten Şampiyon Döndü

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Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, 16 madalya ile tüm kategorilerde şampiyon oldu. Sporcular yurda dönerken büyük bir coşkuyla karşılandılar.

25.11.2024 21:13  Güncelleme: 21:26
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- Bosna Hersek'te şampiyon olan Tekvando Milli Takımı yurda döndü

İSTANBUL - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 20-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı tüm kategorilerde takım halinde şampiyon oldu. 16 madalya kazanan milliler, yurda döndü.

Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 20-23 Kasım tarihleri arasında düzenlendi. Türk Milli Takımı, şampiyonada tüm kategorilerde takım halinde şampiyon oldu. Ay-yıldızlılar, 4 gün süren şampiyonayı, 9 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile tamamladı. Milliler, şampiyona tarihindeki en başarılı sonuca imza attı. Şampiyon olan Türk Milli Takımı kafilesi Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul' a geldi. İstanbul Havalimanı'nda sporcuları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alt yaş kategorilerindeki çocuk sporcular, aileleri ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, çiçek ve pankartlarla karşıladı.

"2028 Olimpiyatları'nın sporcuları inşallah bu şampiyon takımdan çıkacak"

Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, çıkışın ardından havalimanında açıklamalarda bulundu. Son yapılan federasyon seçiminde başkan olduğunu ve bu şampiyonlukla birlikte çifte mutluluk yaşadığını belirterek sözlerine başlayan başkan Tanrıkulu gururlu olduklarını dile getirdi. Tanrıkulu, "Kısa zaman içerisinde takımı toparladık hemen kamp düzenledik. Yaklaşık 10 gün önce de yıldızlar avrupa şampiyonu olduk takım halinde. Orada 9 madalya almıştık; 5 altın madalya, 4 bronz madalya. Akabinde hemen bir hafta sonrasında Ümitler Avrupa Şampiyonası 21 yaş altı bu çok önemli turnuvaydı bizim için, çünkü 2028'in şampiyon sporcuları inşallah olimpiyat şampiyonu sporcuları bu kadrolardan çıkacak buna çok önem veriyoruz. Çok geniş bir kadroyla, yaklaşık 55 sporcu, 27 bayan ve 28 erkek sporcu ile katıldık. Turnuva için 10 günlük bir kamp dönemi geçirdiler daha sonrasında hazırlık yaptılar. Çok uzun süredir görev alan antrenör arkadaşlarımız vardı. Seçimlerin öncesinde onlar da çok istekli ve arzululardı, onların isteği arzusunun birlikteliği takımın bütünlüğüne bu bu büyük başarıyı getirdi. 9 altın madalya, 1 gümüş 6'da bronz madalya kazandık çok büyük bir başarı bütün takımı tebrik ediyorum sporcu kardeşlerim tebrik ediyorum onlarla gurur duyduk" diye konuştu.

"Bu bayrağın gönderde kalmasını sağlayacağız"

Başkanın ardından söz alan Antrenör Ali Sarı ise 9 altın madalyanın kendileri için bir rekor olduğunu belirtti. Sarı, "Çok güzel bir kamp dönemi geçirdik onun ardından da böyle bir müsabakadan kupalar ve madalyalar almak çok güzel bir duyguydu. Federasyon başkanımızı ve tüm sporcu kardeşlerimi hepsini tebrik ederim. Önümüzde tabii çok büyük hedefler var onlar için hazırlanmaktayız. İnşallah tekrar bu bayrağın gönderde kalmasını sağlayacağız, herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Madalyalı sporcuların tek hedefi; '2028 Olimpiyatları'

Şampiyonada madalya kazanan sporcular da duygularını dile getirdi. 80 kiloda altın madalyanın sahibi Yiğithan Kılıç, "Öncelikle çok mutluyuz. Ülkemizi tüm klasmanlarda en iyi şekilde temsil ettik. Hepsinde şampiyon olmayı başardık. Destek veren herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

58 kiloda altın madalyanın sahibi olan Enes Kaplan ise, "2022 yılında Avrupa Şampiyonu olmuştum. Buradan başkanımıza, hocam Mehmet Bahtiyar'a teşekkür ediyorum. Hedefimiz 2028 Olimpiyatları. Devletimize tüm alanlarda şampiyonluklar çıkarmak inşallah bize nasip olur. Bunlardan biri ben olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

68 kilogramda mücadele eden Berkay Erer, "Mutluyum, gururluyum. Kamp süreci çok güzel geçti. Tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum" derken, kadınlarda 73 kiloda altın madalyanın sahibi olan Zehra Begüm Kavukçuoğlu ise "Şampiyon olduğum için çok mutluyum. Takım halinde de rekor kırdık. İnşallah 2028 Olimpiyatları'nda şampiyon olmak dileğiyle. Buradan Beşiktaş ailesine de teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Türk Tekvando Milli Takımı Bosna Hersek\'ten Şampiyon Döndü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türk Tekvando Milli Takımı Bosna Hersek'ten Şampiyon Döndü - Son Dakika

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