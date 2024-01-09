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Türk Telekom Basketbol Takımı, Dolomiti Energia Trento'yu ağırlıyor - Son Dakika
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Türk Telekom Basketbol Takımı, Dolomiti Energia Trento'yu ağırlıyor

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. haftasında İtalya ekibi Dolomiti Energia Trento'yu Ankara Spor Salonu'nda konuk edecek. Türk Telekom, son maçında deplasmanda ratiopharm Ulm'u yenerken, Dolomiti Energia Trento da Lietkabelis'i mağlup etti. Türk Telekom 9. sırada yer alırken, İtalya temsilcisi 6. sırada bulunuyor.

Türk Telekom Basketbol Takımı, Dolomiti Energia Trento\'yu ağırlıyor
09.01.2024 - 10:33,  Güncelleme: 10:34
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Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. haftasında yarın İtalya ekibi Dolomiti Energia Trento'yu ağırlayacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türk Telekom, organizasyondaki son maçında deplasmanda Almanya'nın ratiopharm Ulm takımını 85-79 yenerken, Dolomiti Energia Trento da sahasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis karşısında 76-70 galip geldi.

Başkent ekibi, 10 takımlı B Grubu'nda 4 galibiyet, 9 mağlubiyetle 9. sırada yer alırken, İtalya temsilcisi ise 6 galibiyet, 7 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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