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Türk Telekom Brandon Brown'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Türk Telekom Brandon Brown'ı kadrosuna kattı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Brandon Brown'ı transfer etti. 34 yaşındaki basketbolcu, kariyeri boyunca birçok ülkede oynadı ve son olarak İspanyol ekibi Palencia'da forma giydi.

Türk Telekom Brandon Brown\'ı kadrosuna kattı
25.12.2023 - 13:01,
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Brandon Brown'ı kadrosuna kattı.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Sezona Palencia takımıyla başlayan Brandon Brown'ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Brandon Brown." ifadelerine yer verildi.

34 yaşındaki basketbolcu, kariyeri boyunca Fransa, Rusya, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Brezilya, Avustralya, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve İsrail liglerinde oynadı.

2019'da Balkan Botevgrad'da Bulgaristan Birinci Ligi, 2022'de de U-BT Cluj-Napoca'da Romanya Birinci Ligi şampiyonluğu yaşayan Brown, son olarak İspanyol ekibi Palencia'nın formasını giydi.

Kaynak: AA
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