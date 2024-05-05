Türk Telekom, Darüşşafaka Lassa\'yı 90-71 yenerek play-off umutlarını artırdı

Spor

Salon: Ankara

Hakemler: Kerem Baki, Can Mavisu, Berk Kurtulmuş

Türk Telekom: İsmail Cem Ulusoy 12, Wallace 16, Palmer 13, Yiğitcan Saybir 13, Enoch 12, Brown 5, Okben Ulubay 7, Jones 12

Darüşşafaka Lassa: Adams 12, Abdurrahman 5, Pandi 3, Berk Demir 10, Muhsin Yaşar 15, Woodard 4, Enes Berkay Taşkıran 15, Can Korkmaz 5, Rijad Aydın, Bora Yaşar 2, Tolga Kay

1. Periyot: 23-22

Devre: 49-38

3. Periyot: 72-53

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Türk Telekom, ağırladığı Darüşşafaka Lassa'yı 90-71 yendi.

Bu sonuçla son bir play-off bileti için umutlarını artıran başkent temsilcisi, Bursaspor İnfo Yatırım ve Onvo Büyükçekmece Basketbol takımlarının kaybetmesini bekleyecek.

Bursa Yatırım İnfo Yatırım son iki maçında Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise son maçında Fenerbahçe Beko'yla karşılaşacak.