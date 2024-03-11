Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 3 Türk ekibi mücadele edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmaları için 12- 14 Mart tarihlerinde sahaya çıkacak.
Kadınlarda Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde ise Ziraat Bankkart finale yükselmek için avantaj arayacak.
Türk takımlarının Avrupa'daki TSİ maç programları şu şekilde:
|Tarih
|Saat
|Maç
|Yarın
|22.00
|Allianz Vero Volley-Fenerbahçe Opet
|13 Mart Çarşamba
|22.30
|Jastrzebski Wegiel-Ziraat Bankkart
|14 Mart Perşembe
|22.30
|A. Carraro Imoco Conegliano-Eczacıbaşı Dynavit
Son Dakika › Spor › Türk Voleybol Takımları Avrupa Kupalarında Mücadele Edecek - Son Dakika
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde görev alan jandarma ekipleri, sporcu ve ziyaretçilerin güvenliği için çalıştı. Etkinlikte, sanatçılar Ferhat Göçer ve İrem Derici de konser verdi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda alp disiplininde yapılan dev slalom yarışlarında madalyalar sahiplerini buldu. Erkeklerde altın madalyayı İtalya'dan Luca Lorenzi, kadınlarda ise altın madalyayı Avusturya'dan Melissa Koeck kazandı. Futsal erkeklerde ise finalde İran ile Japonya karşılaşacak. Curling müsabakalarında ise Türkiye takımları mağlup oldu.
Avrupa'nın farklı liglerinde forma giyen milli futbolcular, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle ön plana çıktı. Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü kaydederken, Orkun Kökçü Benfica'da 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Enes Ünal ise Bournemouth'ta ilk gol sevincini yaşadı. Kenan Karaman ve Can Uzun da Bundesliga 2'de 1 gol ve 1 asistle ön plana çıktı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor, Tavşanlı Linyit Spor deplasmanında 3-0 mağlup oldu. Maçta sakatlıklar ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle zorlanan 1969 Bilecik Spor, galibiyeti kaçırdı. Ev sahibi ekip 40 puana yükselirken, 1969 Bilecik Spor 19 puanda kaldı. Bir sonraki maçta ise 1969 Bilecik Spor, İzmir temsilcisi Alaçatıspor ile karşılaşacak.
Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen programla Göktürk Spor Sahası hizmete açıldı. Başkan Deniz Köken'in yaptığı konuşmada, saha yapımının ardından spor salonlarına ağırlık vereceklerini belirtti.
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