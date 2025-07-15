Türk Voleybol Takımlarının Rakipleri Belirlendi

Voleybolda Türkiye'yi 2026 CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek Türk takımlarının rakipleri belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kura çekimi, Lüksemburg'da gerçekleştirildi.

Organizasyonda Türkiye'yi erkekler CEV Kupası'nda On Hotels Alanya Belediye ve Fenerbahçe Medicana, CEV Challenge Kupası'nda Altekma; kadınlar CEV Kupası'nda Galatasaray Daikin ve Türk Hava Yolları temsil edecek.

Eşleşmeler şu şekilde:

Erkekler

CEV Kupası 16'lı finaller turu:

On Hotels Alanya Belediye (Türkiye)-Vojvodina Novi Sad (Sırbistan)

Fenerbahçe Medicana-Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan gelecek takım (25/26 kaybedeni)

CEV Challenge Kupası 32'li finaller turu:

Altekma (Türkiye)-Sliedrecht Sport (Hollanda)/Mjolnir Klasvik (Faroe Adaları) eşleşmesinin galibi

Kadınlar

CEV Kupası 16'lı finaller turu:

Galatasaray Daikin (Türkiye)-FC Porto (Portekiz)

Türk Hava Yolları (Türkiye)-Avarca de Menorca (İspanya)