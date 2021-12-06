Üye Girişi
Türk voleybolunda hedef "hep ileri" - Son Dakika

Türk voleybolunda hedef "hep ileri"

06.12.2021 11:00
Türk voleybolunda hedef "hep ileri"

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun çok iyi bir noktada olduğunu belirterek, "Öncelikle sürdürülebilirliği sağlamak bundan sonra da hep bir adım ileriye gitmek lazım." diye konuştu.

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun çok iyi bir noktada olduğunu belirterek, "Öncelikle sürdürülebilirliği sağlamak bundan sonra da hep bir adım ileriye gitmek lazım." diye konuştu.

Mehmet Akif Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk voleybolunun olimpiyatlara katılma aşamasını artık geride bıraktığına vurgu yaparak, "Türk voleybolu çok iyi noktalara geldi. Bugün olimpiyata gidiyoruz. Öncelikle sürdürülebilirliği sağlamak bundan sonra da hep bir adım ileriye gitmek lazım. Artık olimpiyatlarda derece yapmalıyız. Avrupa ve dünya şampiyonalarının hepsinde final oynamalıyız. Bizi artık bu dereceler tatmin eder." dedi.

Voleybolun, Türkiye'de her şeyin futbolun gölgesinde kaldığına dair algıyı yıktığını belirten Üstündağ, "Voleybol futbola dair algıyı yıktı. Bunu belgeleriyle kanıtlayabiliriz. Örneğin aynı saatte oynan 2 milli takımımızın maçında bizim izlenme oranımızın 2 kat daha fazla olması. Bu yaz yüzde 97 mutluluk tablosu ortaya koymuşsak 'voleybol futbolun gölgesinde kalıyor' denilemez." ifadelerini kullandı.

Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın 31 yıldır yapıldığına ve bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenleneceğine dikkati çeken Üstündağ, "VakıfBank ve Fenerbahçe Opet bu organizasyonda mücadele edecek. Ankara Spor Salonu'nda maçlar oynanacak. Biletlerin şimdiden tükendiği konuşuluyor. Demek ki voleybol futbolun gölgesinde kalıyor denilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Sporda iş başındaki kişilerin "samimi, şeffaf, ilkeli ve kararlı" olması gerektiğini vurgulayan Üstündağ, şöyle devam etti:

"Hayallerinizden ve hedeflerinizden sapmayacaksınız. Hayalinizden vazgeçmeyip hedefsiz projenin peşinden gitmeyeceksiniz. Sisteme ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Sistemli işlerden doğru sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Voleybol bugün bunu yapıyor. Voleybol bu yaz yüzde 97 gibi bir rakamla medyada yer aldı. Toplumu yüzde 97 gibi bir rakamla toplumu mutlu etiğimizin ifade edilmesi bizi de çok mutlu etti."

42 yıldır sporun içindeyim

Sporun, kendisini için çok büyük anlamlar ifade ettiğini dile getiren Mehmet Akif Üstündağ, sadece voleybolda değil basketbol ve futbolda da önemli görevlerde bulunduğunu söyledi.

Oyunculuk, antrenörlük ve yöneticiliğin ardından iki dönemlik federasyon başkanlığıyla devam eden sürecin kendisine önemli tecrübeler kazandırdığını aktaran Üstündağ, "42 yıldır sporun içindeyim sadece bir branşta değil, voleybolda, basketbolda, futbolda çok önemli görevler yaptım. Bu oyunculukla başlayan antrenörlüğün ardından yöneticilik ve en sonunda da iki dönemdir federasyon başkanlığıyla devam eden bir süreçtir. Spor vazgeçilmezimizdir." diye konuştu.

Sporun içinden gelmeni yöneticilikte avantaj sağladığını kaydeden Üstündağ, "Sporculuk yaptım sporcunun, antrenörlük yaptım antrenörün, yöneticilik yaptım yöneticilerin problemini bilirim. Kulüp yöneticiliği yaptım kulüplerin de problemini bilirim. Bir tek hakemlik yapmadım. Zannederim onu da en iyi şekilde yaparım." dedi.

Unutamadığı iki anı

Mehmet Akif Üstündağ, takım sporunda olimpiyata gitmenin zorluğuna vurgu yaparak federasyon başkanı olarak görev yaptığı süreçte iki anısını unutamadığını ifade etti.

Göreve başladıkları süreçte Türkiye'nin voleybol en büyük derecesinin "Avrupa'da final" olduğunu kaydeden Üstündağ, "Tekrar finale kaldık, bunu şampiyonlukla süslemek istedik ama finali binlerce seyircinin önünde kaybettik. Bu anımı unutamam. Ardından moral bozukluğuyla olimpiyat elemesine gittik. Elemelerde Polonya maçını 3-2 kazandık. Ertesi gün de Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyata gitmemiz unutamayacağım anılarımdır." şeklinde sözlerini tamamladı.

Akif Üstündağ, voleybol, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk voleybolunda hedef 'hep ileri' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trabzonspor'un yeni yıldızı yola çıktı! Kouassi, uçaktan fotoğraf paylaştı 12:25 Trabzonspor'un yeni yıldızı yola çıktı! Kouassi, uçaktan fotoğraf paylaştı
Son Dakika: Erdoğan'dan 12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı 12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? 11:37 Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti 10:57 Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu 10:36 Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi 10:00 Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi

Son Dakika Haberleri
12:27 İlber Ortaylı, evinin bahçesinde tesadüfen bulduğu mozaikler için yardım isteyen vatandaşı duydu! 2022'de ihale yapılacak
12:24 Trabzonspor'un yeni yıldızı yola çıktı! Kouassi, uçaktan fotoğraf paylaştı
12:24 Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun
12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız
12:11 İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı
12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı
12:09 Türkiye'de üretilen araçların 10 günlük fiyat değişimi! Aynı marka ve model otomobilde 47 bin liralık yükseliş var
12:03 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:52 Çam kozalağı şurubunun faydaları
11:50 Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye: Siz Türkeş'in açık ve has düşmanlarısınız!
İlber Ortaylı, evinin bahçesinde tesadüfen bulduğu mozaikler için yardım isteyen vatandaşı duydu! 2022'de ihale yapılacak İlber Ortaylı, evinin bahçesinde tesadüfen bulduğu mozaikler için yardım isteyen vatandaşı duydu! 2022'de ihale yapılacak         
12:28
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
12:04
Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması! Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması!         
11:35
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu         
07:30
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti         
15:57
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 12:32:48. #1.12#
SON DAKİKA: Türk voleybolunda hedef "hep ileri" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement