Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı İstanbul'da başlıyor - Son Dakika
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Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı İstanbul'da başlıyor

04.05.2022 14:03
Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı İstanbul'da başlıyor

Türk bisikletine yeni bir soluk getiren GranFondo Yol Bisiklet Yarışı, 12 Haziran Pazar günü, Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Türk bisikletine yeni bir soluk getiren GranFondo Yol Bisiklet Yarışı, 12 Haziran Pazar günü, Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı 2 bin bisikletçi, Beykoz'da, boğaz manzarası eşliğinde barış için pedallayacak.

Türk sporunun en büyük destekçisi Turkcell, geçen sene ilkini gerçekleştirdiği ve büyük bir ilgi gören Turkcell GranFondo Serisi'nin ikincisini de İstanbul'da başlatıyor. Türk bisikletinde yeni bir heyecan katan serinin açılış yarışı 12 Haziran Pazar günü Beykoz'da yapılacak. Beykoz Belediyesi'nin önünden verilecek startta yer alan bisikletçiler varış için pedallayacak. Yarıştan elde edilecek gelirle tüm dünyada savaş mağduru olan çocuklar için fon oluşturulacak. İstanbul'daki bisiklet şölenine katılmak isteyen bisikletçiler 'Turkcell GranFondo Serisi' uygulaması ya da internet sitesi üzerinden kayıtlarını yapabilecek.

Kısa parkur 40 km, uzun parkur 82 km

Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen ilk 'Granfondo' yol bisiklet yarışı unvanını elde eden GranFondo İstanbul, bu yıl da 40 km'lik kısa ve 82 km'lik uzun parkurdan oluşacak. Mücadeleye İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında başlayacak olan yerli ve yabancı 2 bin bisikletçi, Yoros Kalesi, Anadolu Kavağı ve Polonezköy gibi İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleri arasında bir rota takip ederek yeniden Beykoz'daki bitiş noktasına gelecek.

Yarış öncesi bisiklet şöleni

Turkcell GranFondo İstanbul yarışından önce İstanbul, Bisiklet Festivali'ne de ev sahipliği yapacak. Beykoz Sahili'nde 10-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale tüm bisiklet paydaşları da ortak olacak. - İSTANBUL

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Bisiklet Yarışı, Bisiklet, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı İstanbul'da başlıyor - Son Dakika


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