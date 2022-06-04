Yarı finaldeki diğer eşleşmede ise Fenerbahçe, saat 18.00'de Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda Wulfz Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Fatih Karagümrük, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajıyla sahaya çıkacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde finalistler belli oluyor - Son Dakika

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