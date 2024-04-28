Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Şampiyonluk Heyecanı - Son Dakika
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Şampiyonluk Heyecanı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi\'nde Şampiyonluk Heyecanı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde lider Galatasaray ve ikinci sıradaki Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET arasında şampiyonluk yarışı büyük bir heyecana sahne olacak. Galatasaray, ALG Spor'u yenmesi halinde şampiyonluğa ulaşacakken, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in kazanması durumunda başkent temsilcisi şampiyon olacak. Eğer Galatasaray berabere kalır ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET galip gelirse, puanlar eşitlenecek ve averaj hesabı devreye girecek. İki takım arasında yapılan maçlarda gol averajı üstün olan takım, 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

28.04.2024 16:35
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon, 30. ve son hafta müsabakalarının ardından belli olacak.

Lider Galatasaray, ligin 29. haftasında Bitexen 1207 Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti ve puanını 68'e çıkararak avantajını korudu.

İkinci sıradaki Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise 29. haftada ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendi. Başkent temsilcisi, bu galibiyetle puanını 66'ya çıkardı ve Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 30. ve son hafta, şampiyonluk yolunda büyük bir heyecana sahne olacak.

Zirvede yer alan Galatasaray, ALG Spor'u ağırlayacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise Trabzonspor'a konuk olacak.

Galatasaray, ALG Spor'u yenmesi halinde şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-kırmızılı takımın mağlup olması ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in kazanması durumunda ise başkent temsilcisi şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Sarı-kırmızılıların berabere kalması ve başkent temsilcisinin galip gelmesi halinde puanlar eşitlenecek. Puan eşitliğinde ise averaj hesabı devreye girecek.

İki takım arasında ilk yarıda oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanırken, ikinci devrede yapılan müsabaka ise Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı. İkili averajda eşitlik olması dolayısıyla gol averajı üstün olan takım, 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Şampiyonluk Heyecanı - Son Dakika

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