Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta müsabakaları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
A Grubu
Yarın:
12.00 Amed Sportif Faaliyetler- Karadeniz Ereğli Belediyespor (Amedspor)
12.00 Kocaeli Bayan Futbol Kulübü- Hatayspor (Mehmet Ali Kağıtçı)
12.00 Ataşehir Belediyespor- Fenerbahçe (Yenisahra)
12.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-1207 Antalyaspor (Osmanlı)
12.00 Altay- Kireçburnu (Gaziemir İlçe)
14.00 Beşiktaş Vodafone- Fatih Vatanspor (Gebze Alaettin Kurt)
B Grubu
Yarın:
12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor- Trabzonspor (İlkadım Suni Çim)
12.00 Fatih Karagümrük- Galatasaray Hepsiburada (Vefa)
12.00 Hakkarigücü-Bitexen Sivasspor (Merzan Şehir)
12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor- Çaykur Rizespor (Muharrem Gülergin)
12.00 ALG Spor-Dudullu (Batur)
12.00 Konak Belediyespor- Kayseri Kadın Futbol Kulübü (İzmir Atatürk)
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta maçları yarın yapılacak - Son Dakika Spor