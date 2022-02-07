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Turkcell Kadınlar Süper Ligi - Son Dakika

Turkcell Kadınlar Süper Ligi

07.02.2022 16:16
Turkcell Kadınlar Süper Ligi

Kayserispor Kadın FK deplasmanda oynadığı maçta Galatasaray Hepsiburada Kadın FK 4-0 mağlup oldu.

Kayserispor Kadın FK deplasmanda oynadığı maçta Galatasaray Hepsiburada Kadın FK 4-0 mağlup oldu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde mücadele eden Kayserispor Kadın FK ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta güçlü rakibi Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Kulübü'ne her iki kalesinde gördüğü gollerle yenildi.

Stat: Yeşilova Kemal Aktaş

Hakemler: Neslihan Koç xx, Yağmur Vural xx, Ayşenur Akçay xx

Galatasaray Hepsiburada Kadın FK: Büşra Kenet xxx, Angie Sandrith xxx, Ijeoma Queenth Daniels xxx, Milica Denda xxx, Elif Kesgin xxx, Berthe Prudence xxx, Didem Dülber xxx, (Ferrira de Alencar Amanda x dk.70), Birgül Sadıkoğlu xxx, Serpil Özer xxx, Elanur Laçin x, (Sibel Göker xx dk.19), Samia Ahmed Mohamed Adam xxx

Kayserispor Kadın FK: Melike Çalışkan x, Alina Nahmadova x, İrem Barut x, (Gulanbar Gasimova x dk.74), Aysun Muradova xx, Saniye Arslano x, (Canset Yiğit x dk.74), Gülşen Urgun x, Şeyma Nur Gençay x, (Lamia Alizada x dk.66), Mine Yıldız x, (Şeyma Yücel x dk.80), Sona Rahimova x, (Pınar Çeri x dk.80), Rabia Behlül Koç x, Elmas Karakaya x

Goller: Sibel Göker (dk.37 ve 90), Birgül Sadıkoğlu (dk.51), Miliva Denda (dk.67) (Galatasaray Hepsiburada Kadın FK)

Sarı Kart: Samia Ahmed Mohamed Adam (Galatasaray Hepsiburada Kadın FK) - KAYSERİ

Turkcell Kadınlar Süper Ligi
Turkcell Kadınlar Süper Ligi
Turkcell Kadınlar Süper Ligi
Turkcell Kadınlar Süper Ligi
Turkcell Kadınlar Süper Ligi

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Kayserispor, Hepsiburada, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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