Turkcell Süper Kupa maçının ardından - Son Dakika
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Turkcell Süper Kupa maçının ardından

31.07.2022 02:03
Turkcell Süper Kupa maçının ardından

Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Abdülkadir Ömür, sezona iyi başlamak için bu kupaya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Abdülkadir Ömür, sezona iyi başlamak için bu kupaya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Abdülkadir Ömür, "Bu statta şampiyonluk kazanmak, bizim için alışkanlık haline geldi diyebiliriz. Sezona iyi başlamak için bu kupaya ihtiyacımız vardı. Sezonu kupayla bitirmiştik, yeni sezona iyi bir başlangıç yapabilmek için bu kupayı tekrar müzemize götürmek istiyorduk. Rakibimizi de tebrik ediyoruz ama üstün bir oyun oynadığımız düşünüyoruz. Sezona iyi başlamak açısından güzel bir galibiyet oldu. Trabzonspor tarihine bir kupa daha kazandırdığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Altyapısında yetiştiği Trabzonspor'da hayallerini yaşadığını belirten orta saha oyuncusu, şöyle konuştu:

"Benim için çok büyük bir hayaldi, Trabzonspor'la önce şampiyonluk, sonra Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa. Az da olsa Trabzonspor tarihine adımızı yazdırabiliyorsak benim için çok büyük bir onur ve gurur çünkü Trabzonspor uzun bir süre yoktu tarihte ve biz tekrar Trabzonspor'un ne kadar büyük bir camia olduğunu ortaya çıkarmak istiyoruz. Bunu ortaya çıkarırken de biz kendi mütevazılığımızdan ödün vermemeye çalışıyoruz. Tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz, benim için gerçekten çok büyük bir hayaldi Trabzonspor formasıyla başarılar sağlamak, bunu yaşıyorum."

Yeni sezonu da değerlendiren bordo-mavili futbolcu, "Lige gelecek olursak tekrar burada bu kez İstanbulspor'la oynayacağız. Muhtemelen gene çok büyük bir atmosfer olacak, taraftarlarımız bizi yalnız bırakmayacak. Burada oynamak keyif veriyor yani hoş oluyor. Burada oynayınca ve kazanıyoruz diyebilirim." şeklinde konuştu.

Abdülkadir Ömür, Avrupa'da oynama hedefiyle alakalı da şunları söyledi:

"Trabzonspor'la Türkiye'de yaşanabilecek tüm başarıları yaşadığımı düşünüyorum. Lig şampiyonluğu uzun bir sürenin ardından, Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası, hepsini kazandık. Yani tabii ki burada başarılı olduktan sonra bazı arkadaşlarım gibi işte Rıdvan, benim canım ciğerimdir, transfer oldu. Avrupa'da da bizi çok iyi temsil edeceğine inanıyorum. Ben de en iyi şekilde kulübümüzü yurt dışında temsil etmek istiyorum ve bu tabii ki kulübümüzün bize izin verdiği takdirde olacaktır. Hiçbir zaman demedik ki 'Bizi bırakın gidelim.' Kulübümüz 'Git' der gideriz, 'Kal' der kalırız. İkinci bir hayalim de Avrupa'da başarılı olabilmek."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Turkcell Süper Kupa maçının ardından - Son Dakika

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