Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor kente geldi - Son Dakika
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Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor kente geldi

31.07.2022 17:15
Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor kente geldi

Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek şampiyon olan ve tarihinde üçüncü kez bu başarıyı elde eden bordo-mavililer, Trabzon'a döndü.

Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek şampiyon olan ve tarihinde üçüncü kez bu başarıyı elde eden bordo-mavililer, Trabzon'a döndü.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda dün gerçekleştirilen karşılaşma ve kupa töreninin ardından İstanbul'dan uçakla Trabzon'a gelen bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'nda taraftarlarca karşılandı.

Kafilenin çıkışı sırasında taraftarlar, fotoğraflarını çektikleri futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Süper Kupa ile havalimanından çıkan Vitor Hugo da taraftarlardan alkış aldı.

Öte yandan, teknik direktör Abdullah Avcı ile izinli olduğu öğrenilen bazı futbolcular kafilede yer almadı.

YORUMLAR
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Süper Kupayı kazanan Trabzonspor'u havalimanında taraftarlar karşıladı Süper Kupayı kazanan Trabzonspor'u havalimanında taraftarlar karşıladı Trabzon yerel basınında 'Süper Kupa' sevinci Trabzon yerel basınında 'Süper Kupa' sevinci
Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Süper Kupa, Sivasspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor kente geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor kente geldi - Son Dakika
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