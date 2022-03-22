Turkcell Türkiye Kros Ligi final etabı Ankara'da yapıldı - Son Dakika
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Turkcell Türkiye Kros Ligi final etabı Ankara'da yapıldı

22.03.2022 16:04
Turkcell Türkiye Kros Ligi final etabı Ankara'da yapıldı

Turkcell Türkiye Kros Ligi final etabı yarışları Ankara'da koşuldu.

Turkcell Türkiye Kros Ligi final etabı yarışları Ankara'da koşuldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen ligin final etabına 290 sporcu katıldı.

Mersin'de seçmeleri, Malatya'da ilk kademe yarışları yapılan organizasyonu kategorisinde şampiyon tamamlayan takımlar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'nda gelecek yıl Türkiye'yi temsil edecek.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular ve kulüpler şunlar:

Kadınlar: Yayla Günün (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Bahar Atalay (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Şilan Ayyıldız (Beşiktaş).

Kulüp sıralaması: İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş.

Erkekler: Polat Kemboi Arıkan (Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor), Ahmet Alkanoğlu (Beykoz Belediyesi), İlham Tanui Özbilen (Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor).

Kulüp sıralaması: Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankara TSK Spor Gücü.

20 yaş altı erkekler: Enbiya Yazıcı (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), İsmail Taşyürek (Fenerbahçe), Caner Can Tunçtan (Fenerbahçe).

Kulüp sıralaması: Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Batman Petrolspor.

20 yaş altı kadınlar: Buse Nur Batak (Fenerbahçe), Ayça Fidanoğlu (Enka Spor), Edibe Yağız (Fenerbahçe).

Kulüp sıralaması: Fenerbahçe, Enka Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor.

18 yaş altı erkekler: Muhammet Mustafa Arslan (Fenerbahçe), Berkcan Demirtaş (Fenerbahçe), Yasin Ozan (Batman Petrolspor).

Kulüp sıralaması: Fenerbahçe, Batman Petrolspor, Kayseri Gençlik ve Spor.

18 yaş altı kadınlar: Ceyda Melek Pınar (Beşiktaş), Dilara Yıldırım (Fenerbahçe), Selen Canlı (Enka Spor).

Kulüp sıralaması: Enka Spor, Fenerbahçe, Beşiktaş.

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Fenerbahçe, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Turkcell Türkiye Kros Ligi final etabı Ankara'da yapıldı - Son Dakika


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