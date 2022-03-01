Turkcell Türkiye Kros Ligi'nde ilk kademe yarışmaları yarın Malatya'da başlayacak - Son Dakika

Turkcell Türkiye Kros Ligi'nde ilk kademe yarışmaları yarın Malatya'da başlayacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, krosta sezonun en önemli yarışmalarından olan organizasyonda 18 yaş altı, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde takımlar Ankara'da final etabı için puan avantajı elde etmeye çalışacak.

Yarışmalarda 64 kulüpten 400'e yakın atlet ter dökecek. Organizasyonun final kademesi 15 Mart'ta Ankara'da yapılacak.