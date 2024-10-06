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Turkish Airlines Golf Cup İstanbul'da

Turkish Airlines Golf Cup İstanbul\'da

Turkish Airlines World Golf Cup, İstanbul'da 160 katılımcıyla gerçekleştirildi, şampiyonlar belirlendi.

06.10.2024 20:59
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TÜRK Hava Yolları'nın kendi adıyla düzenlediği ve kısa sürede amatör golf turnuvalarından biri haline gelen Turkish Airlines World Golf Cup'ın İstanbul ayağı, 5- 6 Ekim tarihlerinde TGF Silivri Golf Kulübü'nde gerçekleştirildi. Turnuvaya Türk Hava Yolları'nın kurumsal müşterilerinin yanı sıra, iş dünyasından isimlerin de aralarında bulunduğu 160 kişi katıldı.

2013 yılından bu yana amatör golfçülere yönelik düzenlenen Turkish Airlines World Golf Cup ile kurumsal müşterilerine etkin bir biçimde ulaşıyor. Bu yıl da 118'den fazla turnuvada 10 binin üzerinde oyuncuyu bir araya getiriyor. Turnuva bu yıl, 67 farklı ülkede 118 destinasyonda yapıldı. Bugün TGF Silivri Golf Kulübü'nde düzenlenen törenle ödüller sahiplerini buldu. Turnuvada 24 ve altı handikap seviyesinde bayanlarda mücadele eden Joelle Benjenk iyi bir performans göstererek, 39 puan aldı ve şampiyon oldu. Erkeklerde ise 46 puanla Selim Berkol birinci sıraya yerleşti ve her iki finalist de turnuvanın final oyunlarının oynanacağı Antalya'ya, büyük finale gitmeye hak kazandı.

'UZUN YILLAR BU TURNUVAYI DEVAM ETTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Düzenlenen turnuvaya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Ahmet Olmuştur, "Turkish Airlines World Golf Cup Turnuvamızın İstanbul ayağında oynayan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. 12'ncisini yapıyoruz. Bizde yavaş yavaş oynamaya başladık. Ben de sizin sayenizde son bir yılda ilk defa golf oynadım. Kötü oynadım ama olsun. Zaten burada iyi oynamam çok beklenemez. İnşallah bu turnuvanın birincisini Aralık başında Antalya'ya misafir ediyor olacağız. Uzun yıllar boyu bu turnuvayı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Golf bizim için çok önemli bir spor başlığı. Çok istediğimiz kitlelere ulaştığımızı düşünüyoruz. Severek parçası oluyoruz ve tüm dünyada yapıyoruz. 118 yerde yapıyoruz. Bizim arkadaşlardan da çok iyi oynayanlar olmuş ama tabii ki onlar kazanamayacaklar. İnşallah misafirlerimiz arasında kazananlar var. Onları Antalya'da misafir ediyor olacağız. Tekrardan hepinizin ayağına sağlık" dedi.

Kaynak: DHA

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