Türkiye 17 Yaş Altı Kız Hentbol Takımı İtalya'yı Yendi

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Türkiye 17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya'yı 24-19 mağlup etti.

B Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçında İtalya ile karşılaştı.

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 11-8 önde tamamlayan milli takım, sahadan 24-19 galip ayrıldı.

Milli hentbolcu Helin Su Karagözlü, attığı 6 golle maçın en skorer oyuncusu oldu.

Ay-yıldızlı ekip, grubundaki ikinci maçında yarın saat 18.00'de Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı B Grubu karşılaşmaları, 24 Kasım Pazar günü tamamlanacak.

Türkiye, İtalya, Slovakya ve Ukrayna'nın bulunduğu grupta ilk sırayı alan takım, Karadağ'da düzenlenecek 2025 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.