Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı İtalya'yı Yendi

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki yedinci ve son maçında İtalya'yı 3-2 mağlup etti.

Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmayı 27-25, 25-18, 20-25, 20-25 ve 15-11'lik setlerle kazanan ay-yıldızlılar, grupta 7'de 7 yaptı.

Yarı finale yükselmeyi daha önce garantileyen Türkiye, İtalya'ya ilk mağlubiyetini yaşattı ve 1. Grup'u lider tamamladı.

Milliler, 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak yarı finalde 2. Grup ikincisiyle karşılaşacak.