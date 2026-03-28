Türkiye 18 Yaş Altı Voleybol Takımı Almanya'ya Kaybetti

Voleybol CEV 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 2. tur A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Türkiye, Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.

Frankfurt kentindeki Carl-von-Weinberg Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk seti 25-22 alan ay-yıldızlı takım, ikinci seti 21-25, üçüncü seti 18-25, dördüncü seti de 20-25 ve karşılaşmayı da 3-1 kaybetti.

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, bu sonuçla A Grubu'nda elemeleri 2 galibiyet ve 6 puanla 2. sırada tamamlarken, Almanya ise 9 puanla birinci sırada yer aldı.

Milli takımın, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılım durumu yarın diğer gruplarda oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.