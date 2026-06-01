Türkiye 2-0 Önde

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlıların 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Deniz Gül'ün pasında Can Uzun'un ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

2. dakikada sağ kanattan Oğuz Aydın'ın yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktasının sağından Orkun Kökçü'nün yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

16. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Can Uzun, ceza yayı üzeri sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Dimitrievski'nin müdahalesi yeterli olmadı ve direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

44. dakikada sağ kanattan Miovski'nin yaptığı ortada arka direkte topu kontrol eden Alioski'nin kale önünden yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Jose Luis Munuera, Diego Barbero, Alfredo Rodriguez Moreno

Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı (Zeki Çelik dk. 27), Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Can Uzun, Oğuz Aydın, Deniz Gül

Yedekler: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Merih Demiral, Yusuf Sarı, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydin, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Zajkov, Velkoski, Fetai, Despotovski, Elezi, Atanasov, Alioski, Eljif Elmas, Miovski, Omeragikj

Yedekler: Shishkovski, Taleski, Herera, Serafimov, Musliu, Churlinov, Rastoder, Nikolov, Jankulov, Ristovski, Emini, Alomerovi, Dodev, Manev, Angjeleski

Teknik Direktör: Goce Sedloski

Goller: Orkun Kökçü (dk. 2), Can Uzun (dk. 16) (Türkiye)

Sarı kart: Fetai (Kuzey Makedonya) - İSTANBUL