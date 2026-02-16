Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, Ankara'da devam ediyor.

Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda, akşam seansında grekoromen stilde beş sıklette madalya müsabakaları yapıldı.

Final müsabakalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile birlikte yerinde takip etti.

Organizasyonda ayrıca Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcıları Hakan Bebek ile Fatih Uysal, Spor Federasyonları Daire Başkanı Erbil Yiğitbaş, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ve dünya şampiyonu Rıza Kayaalp de yer aldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal'a güreşe sağladığı katkılardan dolayı plaket takdim etti.

Şampiyonada, grekoromen stil müsabakaları yarın tamamlanacak.