Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Ankara'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Ankara'da

Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Ankara\'da
16.02.2026 21:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da devam eden Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil finali yapıldı.

Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, Ankara'da devam ediyor.

Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda, akşam seansında grekoromen stilde beş sıklette madalya müsabakaları yapıldı.

Final müsabakalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile birlikte yerinde takip etti.

Organizasyonda ayrıca Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcıları Hakan Bebek ile Fatih Uysal, Spor Federasyonları Daire Başkanı Erbil Yiğitbaş, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ve dünya şampiyonu Rıza Kayaalp de yer aldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal'a güreşe sağladığı katkılardan dolayı plaket takdim etti.

Şampiyonada, grekoromen stil müsabakaları yarın tamamlanacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Ankara'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü
İstanbul’da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasında gözaltı sayısı 11’e yükseldi İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
21:14
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş Mesajları tüyler ürpertti
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş! Mesajları tüyler ürpertti!
20:59
Çarpıcı iddia Galatasaray, Fenerbahçe’yi FIFA’ya şikayet etmeye hazırlanıyor
Çarpıcı iddia! Galatasaray, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor
20:34
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
20:06
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 21:35:34. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Ankara'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.