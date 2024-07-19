Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek

Spor

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda sahaya çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, yarın başlayacak şampiyonada Arnavutluk, Bulgaristan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile mücadele edecek.

Şampiyonadaki ilk karşılaşmasını yarın Arnavutluk ile yapacak ay-yıldızlı ekip, 21 Temmuz'da Karadağ, 22 Temmuz'da Bulgaristan, 23 Temmuz'da Sırbistan, 24 Temmuz'da Kuzey Makedonya ile mücadele edecek.

Başantenör Gökhan Durmaz yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu isimler bulunuyor.:

Pasörler: Selin Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Smaçörler: Şevval Acıbal, Eylül Durgun, Bianka İlayda Mumcular, Liza Safronova

Orta oyuncular: Nisan Eroğuz, Bilge Paşa, Ece Şenyapıcı, Begüm Kaçmaz

Liberolar: Helin Kayıkçı, İlayda Naz Gergef.