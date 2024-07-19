Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda Arnavutluk, Bulgaristan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile mücadele edecek. Milli takımın başantenör Gökhan Durmaz yönetimindeki kadrosunda çeşitli pozisyonlarda yer alan 14 sporcu bulunuyor.

19.07.2024 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda sahaya çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, yarın başlayacak şampiyonada Arnavutluk, Bulgaristan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile mücadele edecek.

Şampiyonadaki ilk karşılaşmasını yarın Arnavutluk ile yapacak ay-yıldızlı ekip, 21 Temmuz'da Karadağ, 22 Temmuz'da Bulgaristan, 23 Temmuz'da Sırbistan, 24 Temmuz'da Kuzey Makedonya ile mücadele edecek.

Başantenör Gökhan Durmaz yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu isimler bulunuyor.:

Pasörler: Selin Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Smaçörler: Şevval Acıbal, Eylül Durgun, Bianka İlayda Mumcular, Liza Safronova

Orta oyuncular: Nisan Eroğuz, Bilge Paşa, Ece Şenyapıcı, Begüm Kaçmaz

Liberolar: Helin Kayıkçı, İlayda Naz Gergef.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Milli Takım, Sırbistan, Makedonya, Voleybol, Karadağ, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 4 cinayet, onlarca suç İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi
10:26 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
10:15 Bankacılık, havayolları, hastaneler Markalar bir bir ’’arıza’’ mesajı paylaşıyor Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:06 Altının gramı düşüşle başladı Altının gramı düşüşle başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
10:40 İngiltere’nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı İngiltere'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı
10:38 Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 12:46:21. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement