Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Hırvatistan'ı 3-0 Yendi

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Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa şampiyonasındaki 5'inci maçında Hırvatistan'ı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılan karşılaşmayı 25-14, 25-22 ve 25-20'lik setlerle kazandı.

Grubunda 5'te 5 yapan Türkiye, turnuvadaki 6'ncı maçını 12 Ağustos Pazartesi günü TSİ 12.30'da İsveç ile oynayacak.