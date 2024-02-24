Türkiye, 2024 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası\'nda Avrupa Şampiyonu oldu

Spor

2024 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Helin Satıcı'nın da kadrosunda yer aldığı Türkiye, Avrupa Şampiyonu oldu.

Hırvatistan'ın Varazdin kentinde düzenlenen organizasyondaki Türkiye 21 yaş altı kadınlar makaralı yay takım yarı finalde Hırvatistan karşılaştı. Hazal Burun, Hatice Efdal Köse ve Helin Satıcı'dan oluşan Türk milli takımı, ev sahibi Hırvatistan'ı 235-226 yenerek finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Finalde rakibine 229-225 üstünlük kuran Türkiye bu sonuçla Avrupa Şampiyonu oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, ay-yıldızlı forma ile Nevşehir ve ülkemizi Hırvatistan'da başarıyla temsil eden Helin Satıcı ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Okçuluk Takımı Antrenörleri Rıfat Terzi ve Yusuf Yazıcı'yı tebrik etti. - NEVŞEHİR