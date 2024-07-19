Türkiye, 2024 Davis Kupası Gençler Finalleri ve Gainbridge Billie Jean King Kupası Gençler Finalleri'ne ev sahipliği yapacak

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Türkiye, teniste 2024 Davis Kupası Gençler Finalleri ve Gainbridge Billie Jean King Kupası Gençler Finalleri'ne yeniden ev sahipliği yapacak.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Gençler Şampiyonası olan Davis Kupası Gençler Finalleri ve Gainbridge Billie Jean King Kupası Gençler Finalleri, 2021 ve 2022'nin ardından yine Antalya'da düzenlenecek.

Müsabakalar, 11-17 Kasım tarihlerinde Megasaray Tenis Akademi'deki toprak kortlarda gerçekleştirilecek. Finallerde 16 erkek ve 16 kız takımı mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Başkanı David Haggerty, "Bu iki etkinlikte de oyunun gelecekteki yıldızları, ülkeleri adına büyük bir gururla oynayacak. Türkiye Tenis Federasyonu ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. 2021 ve 2022'de burada düzenlenen mükemmel finallerde güzel anılarımız var." ifadelerini kullandı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise üçüncü kez Türkiye'de gerçekleştirilecek organizasyona ilişkin şunları kaydetti:

"Dünya tenisinin genç yeteneklerinin mücadelesine sahne olacak Davis Kupası Gençler Finalleri ve Gainbridge Billie Jean King Kupası Gençler Finalleri'ne ev sahipliği yapacak olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çatısı altında gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonlarla dünyada en fazla uluslararası tenis turnuvası düzenleyen ülkelerden biri olarak global tenis arenasının önemli bir paydaşı haline geldik. Milli takımlarımızın da yer alacağı bu büyük organizasyonu her sene bir öncekinden daha ileri bir seviyeye taşımak adına ITF ile iş birliğimizi sürdürüyoruz."