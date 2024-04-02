Türkiye, 2024 IBSA Judo Antalya Grand Prix\'sinde 7 madalya kazandı

Türkiye, 2024 Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo Antalya Grand Prix'sini 7 madalyayla tamamladı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre milliler, organizasyonun son gününde 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.
Antalya Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı turnuvada bugün J1 +90 kiloda Onur Taştan, J1 57 kiloda Döndü Yeşilyurt ve J2 +90 kiloda İbrahim Bölükbaşı gümüş madalya aldı. J1 +70 kiloda Nazan Akın Güneş ve J1 90 kiloda Yasin Çimciler bronz madalyanın sahibi oldu.
Organizasyonda dün Ecem Taşın Çavdar altın, Cahide Eke bronz madalya elde etmişti.
Türkiye böylece 41 ülkeden 71 kadın 107 erkek olmak üzere toplam 178 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurul toplantısında açıklamalarına devam etti. Ali Koç, ligden çekilme opsiyonunu masadan kaldırdıklarını belirtirken, Süper Kupa finaline çıkılmaması durumunda Türkiye Kupası'na ve Süper Kupa'ya katılamayacaklarını söyledi. Ayrıca, Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçlara gitmeme opsiyonu da değerlendirildiğini ifade etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, takımın geleceği ve şampiyonluk hedefi hakkında açıklamalarda bulundu. Koç, camiaya seslenerek Fenerbahçe'nin tarihine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor müsabakasının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamlandı. Corendon Alanyaspor, 6. dakikada Hassan'ın golüyle öne geçti ve 32. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Alanyaspor'un gollerini Ahmed Hassan ve Oğuz Aydın attı.
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