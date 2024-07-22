Türkiye, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 102 sporcuyla katılacak

Spor

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 102 sporcuyla katılacak Türkiye, bugüne kadar olimpiyat tarihinde toplam 104 madalya kazandı.

AA'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde Türkiye'nin olimpiyat tarihi ve bu yıl oyunlara katılacak sporculara yönelik hazırladığı haber dosyasının bu bölümünde, milli sporcuların bugüne dek olimpiyatlarda kazandığı madalyalara yer verildi.

Türkiye, olimpiyat oyunları tarihinde 41 altın, 27 gümüş, 36 da bronz madalya kazandı. Milli sporcular, olimpiyatlarda 9 spor dalında başarılı sonuçlar elde etti.

Olimpiyatlarda Türkiye'nin aldığı 104 madalyanın 66'sı güreşte, 11'i halterde, 9'u tekvandoda, 7'si boksta, 4'ü karatede, 3'ü atletizmde, 2'si judoda ve birer tane okçuluk ile cimnastikte geldi.

En başarılı olimpiyat Roma

Türkiye'nin en başarılı olduğu olimpiyat oyunları Roma 1960 oldu.

Toplam 55 sporcuyla katıldığı ve en çok altın madalya kazandığı Roma Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 7 altın, 2 de gümüş madalya elde etti.

Tokyo 2020 en çok madalya kazanılan olimpiyat

Türkiye en çok madalyayı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazandı.

Japonya'nın başkentinde gerçekleştirilen olimpiyatlara 108 sporcu ile katılan Türkiye, 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13 madalya aldı.

Türkiye'nin bu sayıya ulaşmasında Tokyo 2020'de ilk kez yer alan karatede alınan 4 madalya etkili oldu.

Madalyasız olimpiyatlar

Türkiye, ilk kez özel bir davetle 1908 Londra Olimpiyatları'na sporcu gönderdi. 1908 Londra'ya katılan cimnastikçi Aleko Mulos, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk resmi sporcu oldu.

Savaşlar nedeniyle ara verilen dönemler dışında 1920 Anvers, 1932 Los Angeles ve 1980 Moskova olimpiyat oyunlarına katılmayan Türkiye, ilk madalyalarını 1936 Berlin Olimpiyatları'nda kazandı. Türkiye'nin 1908 dışında sporcu gönderip madalya kazanamadığı olimpiyatlar ise 1912 Stockholm, 1924 Paris, 1928 Amsterdam ve 1976 Montreal oldu.

Olimpiyatlarda Türkiye

Olimpiyat oyunları tarihinde Türkiye'nin katıldığı sporcu sayılarıyla, aldığı madalyaların dağılımı şöyle:

Organizasyon Katılım Altın Gümüş Bronz Toplam Tokyo 2020 108 2 2 9 13 Rio 2016 103 1 3 4 8 Londra 2012 114 1 1 1 3 Pekin 2008 68 1 1 3 5 Atina 2004 66 3 4 4 11 Sidney 2000 59 3 - 2 5 Atlanta 1996 54 4 1 1 6 Barcelona 1992 47 2 2 2 6 Seul 1988 50 1 1 - 2 Los Angeles 1984 48 - - 3 3 Moskova 1980 Katılım yok - - - - Montreal 1976 30 - - - - Münih 1972 30 - 1 - 1 Meksiko 1968 33 2 - - 2 Tokyo 1964 25 2 3 1 6 Roma 1960 55 7 2 - 9 Melbourne 1956 15 3 2 2 7 Helsinki 1952 60 2 - 1 3 Londra 1948 67 6 4 2 12 Berlin 1936 60 1 - 1 2 Los Angeles 1932 Katılım yok - - - - Amsterdam 1928 40 - - - - Paris 1924 40 - - - - Anvers 1920 Katılım yok - - - - Stockholm 1912 2 - - - - Londra 1908 1 - - - - Atina 1906 Ara olimpiyat - - - - St. Louis 1904 Katılım yok - - - - Paris 1900 Katılım yok - - - - Atina 1896 İlk olimpiyat - - - - TOPLAM 1175 41 27 36 104

Kaynak: AA