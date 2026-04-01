Türkiye, 2026 Dünya Kupası\'na Katılıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off final maçlarında 4 karşılaşma oynandı. A Milli Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Kosova'yı 1-0 mağlup etti ve 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazandı. Gecenin diğer final maçlarında da kıyasıya mücadeleler ve sonuçlar yaşandı. İsveç, konuk ettiği Polonya'yı 3-2 mağlup ederek final bileti aldı. Son 2 biletin sahibi ise seri penaltı atışlarında belli oldu. Normal süresi 1-1, uzatmaların 2-2 tamamlandığı karşılaşmada Çekya, Danimarka'ya penaltılarda 3-1 üstünlük sağladı. Tarihinde 4 kez Dünya Kupası kazanan ancak son 2 finallerde boy gösteremeyen İtalya, Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi. Müsabakada 90 dakika 1-1 berabere sonuçlanırken, penaltı atışlarında Bosna Hersek, 4-1'lik skorla kazanan taraf oldu. İtalya, 2018 ve 2022 finallerinden sonra 2026 Dünya Kupası'na da katılım sağlayamadı. - İSTANBUL