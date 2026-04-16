Türkiye 2026 Kadınlar Dünya Kupası Kura Çekiminde 4. Torbada

16.04.2026 22:04
Türkiye, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'na 4. torbadan katılacak. Kura çekimi 21 Nisan'da.

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 kura çekimi öncesinde torba dağılımları açıklandı. Türkiye, kura çekimine Çekya, Mali ve Macaristan ile birlikte 4. torbadan katılacak.

Turnuvaya katılan 16 takım, FIBA Kadınlar Dünya Sıralaması'na göre dört torbaya ayrıldı. Ev sahibi Almanya ise ilk torbada yer aldı. Torbaların tamamı şu şekilde oluştu:

1. Torba: Almanya, ABD, Fransa, Avustralya

2. Torba: Çin, Belçika, İspanya, Nijerya

3. Torba: Japonya, Porto Riko, İtalya, Güney Kore

4. Torba: Türkiye, Çekya, Mali, Macaristan

Kura çekimi, 21 Nisan tarihinde TSİ 19.00'da Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilecek ve FIBA'nın YouTube kanalı üzerinden canlı yayımlanacak. Her torbadan bir takım, dört gruptan birine yerleştirilecek. Kura çekiminde uygulanacak coğrafi kısıtlamalar ise şu şekilde:

Her grupta en fazla 2 Avrupa takımı yer alabilecek.

Her grupta Afrika, Amerika ve Asya/Okyanusya bölgelerinden en fazla 1'er takım bulunabilecek.

Ev sahibi Almanya, kura sonucunda doğrudan A Grubu'na yerleştirilecek.

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026, 4-13 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek. Kura çekiminin ardından ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da onurlandırılacağı 2026 yılı FIBA Şöhretler Müzesi töreni gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

