Türkiye 3 Bant Erkekler Bilardo Şampiyonası'nın 3. etabı sona erdi

Ankara'da düzenlenen Türkiye 3 Bant Erkekler Bilardo Şampiyonası'nın 3. etabını Tayfun Taşdemir kazandı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı'ndaki yeni tesisinde gerçekleştirilen organizasyonun finalinde, Tayfun Taşdemir ve Gökhan Salman karşılaştı.
Müsabakayı 40-38 kazanan Tayfun Taşdemir, etabın galibi oldu. Gökhan Salman ikinci sırayı alırken, yarı finalistler Ömer Karakurt ile Necdet Yalçın üçüncülüğü paylaştı.
Kaynak: AA
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