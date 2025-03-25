Türkiye 3. Lig 4. Grup 26. Hafta Hakemleri Açıklandı

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Edirnespor- Erciyes 38 FK maçına Berkay Ağış'ı görevlendirdi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta 26. hafta müsabakaları 26 Mart Çarşamba günü oynanacak. Bu müsabakaları yönetecek hakemler belirlendi. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalar kamuoyu ile paylaşıldı.

26. haftada oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Turgutluspor- Denizlispor: Emre Can Furuncu

K.İstiklalspor-Çoruhluspor: Talha Öztürk

B.Tepecikspor-Polatlı 1926 spor: Tayfun Sarı

Edirnespor-Erciyes 38 FK: Berkay Ağış

Zonguldakspor- Orduspor: Aykut Sergin

Ağrı 1970 spor- Bursa Nilüferspor: Batuhan Bayar

Kırıkkalespor- Niğde Belediyespor: Lütfullah Aslan

Sebat Gençlikspor- Mardin 1969 spor: Fatih Tokail - KAYSERİ