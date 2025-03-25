Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Edirnespor- Erciyes 38 FK maçına Berkay Ağış'ı görevlendirdi.
Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta 26. hafta müsabakaları 26 Mart Çarşamba günü oynanacak. Bu müsabakaları yönetecek hakemler belirlendi. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalar kamuoyu ile paylaşıldı.
26. haftada oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Turgutluspor- Denizlispor: Emre Can Furuncu
K.İstiklalspor-Çoruhluspor: Talha Öztürk
B.Tepecikspor-Polatlı 1926 spor: Tayfun Sarı
Edirnespor-Erciyes 38 FK: Berkay Ağış
Zonguldakspor- Orduspor: Aykut Sergin
Ağrı 1970 spor- Bursa Nilüferspor: Batuhan Bayar
Kırıkkalespor- Niğde Belediyespor: Lütfullah Aslan
Sebat Gençlikspor- Mardin 1969 spor: Fatih Tokail - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Türkiye 3. Lig 4. Grup 26. Hafta Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?