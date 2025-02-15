Türkiye 3. Lig 4. Grup Maçlarında Görevli Hakemler Açıklandı - Son Dakika
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Türkiye 3. Lig 4. Grup Maçlarında Görevli Hakemler Açıklandı

Türkiye 3. Lig 4. Grup Maçlarında Görevli Hakemler Açıklandı

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta gerçekleşecek 20. hafta maçlarında görev alacak hakemler belirlendi. Erciyes 38 FK ile Mardin 1969 arasındaki müsabakada orta hakem olarak Ahmet Ecevit atanırken, diğer maçların hakemleri de duyuruldu.

15.02.2025 10:30  Güncelleme: 10:32
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Türkiye 3. Lig 4.Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Erciyes 38 FK ile Mardin 1969 arasında oynanacak müsabakaya Ahmet Ecevit orta hakem olarak görevlendirildi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta 20. hafta maçları oynanacak. Merkez Hakem Kurulu, bu müsabakaları yönetecek hakemleri belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 4. Grup'ta oynanacak maçlar ve bu maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

Erciyes 38 FK-Mardin 1969 spor: Ahmet Ecevit

Polatlı 1926 spor- Orduspor 1967: Taha Onat

Bursa Nilüferspor- Niğde Belediyespor: Kadir Demir

K.Maraş İstiklalspor-Sebat Gençlikspor: Hasan Avcı

B.Tepecikspor- Denizlispor: Cihan Ölmez

Edirnespor- İzmir Çoruhluspor: Muhammed Söylemez

Ağrı 1970 spor- Turgutluspor: Ceyhun Elmas

Kırıkkale FK-Zonguldakspor: Levent Balcı - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye 3. Lig 4. Grup Maçlarında Görevli Hakemler Açıklandı - Son Dakika

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