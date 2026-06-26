Türkiye-ABD Maçını 70 Bin Kişi İzledi - Son Dakika
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Türkiye-ABD Maçını 70 Bin Kişi İzledi

26.06.2026 07:20
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile ABD, Los Angeles Stadyumu'nda kapalı gişe oynadı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile ABD arasında oynanan karşılaşmayı stadyumda 70 bin 492 taraftar izledi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile karşılaştı. Müsabakaya iki ülkenin de taraftarları yoğun ilgi gösterdi ve kapalı gişe oynandı. Stadyumdan yapılan duyuruya göre, bu önemli maçı yerinde toplam 70 bin 492 taraftar izledi. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye-ABD Maçını 70 Bin Kişi İzledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye-ABD Maçını 70 Bin Kişi İzledi - Son Dakika
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